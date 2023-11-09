РФ продолжает террор Херсона — под огонь попали церковь и многоэтажки

Разрушенный в результате обстрела дом. Фото: МВД

Российские захватчики ударили по мирным жителям в Херсоне. В результате удара по церкви и многоэтажке один человек погиб, а трое получили ранения.

Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел.

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"Около полудня враг обстрелял жилой квартал в многострадальном микрорайоне Остров. Погиб 72-летний местный житель", — говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что 74-летний мужчина был ранен в результате обстрелов. Он как раз находился в подъезде дома. Потерпевшего госпитализировали. Еще двое гражданских получили медицинскую помощь на месте происшествия.

Кроме того, повреждены четыре многоэтажных дома, здание учебного заведения и церкви.

Поврежденная вражескими обстрелами церковь. Фото: МВД

Уничтоженный в результате обстрела автомобиль. Фото: МВД

Разрушеный в результате обстрела дом. Фото: МВДCaption

Напомним, что российские оккупанты 4 ноября в очередной раз обстреляли Херсон. Они атаковали город с левого берега, ранив четырех человек.

Третьего ноября враг попал по центру города, в результате чего три человека были ранены.