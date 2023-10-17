РФ розгорнула щонайменше дві бригади поблизу Авдіївки, — ISW
Росія, ймовірно, розгорнула щонайменше дві додаткові бригади на Авдіївському напрямку. Таким чином окупанти намагаються посилити наступальні операції в Донецькій області.
Про це йдеться у матеріалі інституту вивчення війни ISW.
Росіяни на Авдіївському напрямку
"Три російські бригади — 114 ОМСБр (ДНР) та 15 та 21 ОМСБр (обидві 2 загальновійськової армії (2 ОСА) — брали участь у нещодавніх атаках на Авдіївка разом із різними розрізненими елементами ДНР", — йдеться у матеріалі.
Відомо, що деякі підрозділи 2 CAA нещодавно діяли вздовж лінії фронту Сватове-Кремінна. та брали участь в оборонних операціях. Наразі, їх на тому напрямку заміняє новосформована 25 армія.
"Підрозділи 2 CAA, ймовірно, мали більше часу на відпочинок і відновлення перед розгортанням на більш складній ділянці лінії фронту, що частково пояснює нещодавнє просування росіян у раніше застійний Авдіївський ділянці фронту", — додають аналітики.
Нагадаємо, російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 13 жовтня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки.
Водночас, в ISW розповіли про невдалий наступ на Авдіївку та з якими проблемами стикається армія РФ.
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