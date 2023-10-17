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РФ розгорнула щонайменше дві бригади поблизу Авдіївки, — ISW

17 жовтня 2023 08:52
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Козюк Тетяна
редактор
РФ розгорнула щонайменше дві бригади поблизу Авдіївки, — ISW
Російські військові. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Росія, ймовірно, розгорнула щонайменше дві додаткові бригади на Авдіївському напрямку. Таким чином окупанти намагаються посилити наступальні операції в Донецькій області. 

Про це йдеться у матеріалі інституту вивчення війни ISW.

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"Три російські бригади — 114 ОМСБр (ДНР) та 15 та 21 ОМСБр (обидві 2 загальновійськової армії (2 ОСА) — брали участь у нещодавніх атаках на Авдіївка разом із різними розрізненими елементами ДНР", — йдеться у матеріалі. 

Відомо, що деякі підрозділи 2 CAA нещодавно діяли  вздовж лінії фронту Сватове-Кремінна. та брали участь в оборонних операціях. Наразі, їх на тому напрямку заміняє новосформована 25 армія. 

"Підрозділи 2 CAA, ймовірно, мали більше часу на відпочинок і відновлення перед розгортанням на більш складній ділянці лінії фронту, що частково пояснює нещодавнє просування росіян у раніше застійний Авдіївський ділянці фронту", — додають аналітики. 

Нагадаємо, російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 13 жовтня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки.

Водночас, в ISW розповіли про невдалий наступ на Авдіївку та з якими проблемами стикається армія РФ.

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