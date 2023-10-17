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РФ развернула по меньшей мере две бригады вблизи Авдеевки, — ISW

17 октября 2023 08:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ развернула по меньшей мере две бригады вблизи Авдеевки, — ISW
Российские военные. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Россия, вероятно, развернула по меньшей мере две дополнительные бригады на Авдеевском направлении. Таким образом, оккупанты пытаются усилить наступательные операции в Донецкой области.

Об этом говорится в материале института изучения войны ISW.

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"Три российские бригады — 114 ОМСБр (ДНР) и 15 и 21 ОМСБр (обе 2 общевойсковой армии (2 ОСА) — участвовали в недавних атаках на Авдеевка вместе с различными разрозненными элементами ДНР", — говорится в материале).

Известно, что некоторые подразделения 2 CAA недавно действовали вдоль линии фронта Сватово-Кременная и участвовали в оборонных операциях. Пока их на том направлении заменяет недавно сформированная 25 армия.

"Подразделения 2 CAA, вероятно, имели больше времени на отдых и восстановление перед развертыванием на более сложном участке линии фронта, что частично объясняет недавнее продвижение россиян на ранее застойном Авдеевском участке фронта", — добавляют аналитики.

Напомним, российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 13 октября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отбивать вражеские атаки.

В то же время, в ISW рассказали о неудачном наступлении на Авдеевку и с какими проблемами сталкивается армия РФ.

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