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РФ вдарила по вугільному підприємству в Мирнограді на Донеччині, є загиблий

11 січня 2024 05:02
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Вибухи у Мирнограді 10 січня - РФ вдарила по вугільному підприємству в Мирнограді на Донеччині, є загиблий
Удар по Мирнограду — наслідки. Фото: ДСНС
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Російські війська у середу, 10 січня, вдарили по одному із вугільнодобувних підприємств і Мирнограді Донецької області. Внаслідок атаки загинув мирний житель.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

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Удар по підприємству було завдано ракетним озброєнням. Рятувальники вилучили тіло чоловіка з-під завалів розваленої будівлі.

Зокрема, влучання було в триповерхову адміністративну будівлю, внаслідок чого відбулось часткове руйнування будівлі з третього по перший поверхи.

"На місці проведення робіт рятувальниками було розібрано 85 тон зруйнованих будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершені", — йдеться в повідомленні рятувальників.

Удар по Мирнограду
Удар по Мирнограду — наслідки. Фото: ДСНС

Нагадаємо, ввечері 10 січня російські окупанти випустили дві ракети типу С-300 по середмістю Харкова. Ворог влучив у будівлю готельного комплексу та інші цивільні об'єкти. Внаслідок атаки постраждали 11 людей.

Донецьк
ракети
війна в Україні
атака

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