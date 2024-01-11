Вибухи у Мирнограді 10 січня - РФ вдарила по вугільному підприємству в Мирнограді на Донеччині, є загиблий

Удар по Мирнограду — наслідки. Фото: ДСНС

Російські війська у середу, 10 січня, вдарили по одному із вугільнодобувних підприємств і Мирнограді Донецької області. Внаслідок атаки загинув мирний житель.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

Читайте також:

Атака РФ по Мирнограді

Удар по підприємству було завдано ракетним озброєнням. Рятувальники вилучили тіло чоловіка з-під завалів розваленої будівлі.

Зокрема, влучання було в триповерхову адміністративну будівлю, внаслідок чого відбулось часткове руйнування будівлі з третього по перший поверхи.

"На місці проведення робіт рятувальниками було розібрано 85 тон зруйнованих будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершені", — йдеться в повідомленні рятувальників.

Удар по Мирнограду — наслідки. Фото: ДСНС

Нагадаємо, ввечері 10 січня російські окупанти випустили дві ракети типу С-300 по середмістю Харкова. Ворог влучив у будівлю готельного комплексу та інші цивільні об'єкти. Внаслідок атаки постраждали 11 людей.