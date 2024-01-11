Взрывы в Мирнограде 10 января - РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, есть погибший

Удар по Мирнограду – последствия. Фото: ГСЧС

Российские войска в среду, 10 января, ударили по одному из угольно-добывающих предприятий и Мирнограду Донецкой области. В результате атаки погиб мирный житель.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

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Удар по предприятию был нанесен ракетным вооружением. Спасатели изъяли тело мужчины из-под завалов развалившегося здания.

В частности, попадание находилось в трехэтажном административном здании, в результате чего произошло частичное разрушение здания с третьего по первый этажи.

"На месте проведения работ спасателями было разобрано 85 тонн разрушенных строительных конструкций. Аварийно-спасательные работы завершены", — говорится в сообщении спасателей.

Удар по Мирнограду – последствия. Фото: ГСЧС

Напомним, вечером 10 января российские оккупанты выпустили две ракеты типа С-300 по центру Харькова. Враг попал в здание гостиничного комплекса и другие гражданские объекты. В результате атаки пострадали 11 человек.