Взрывы в Мирнограде 10 января - РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, есть погибший

РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, есть погибший
Российские войска в среду, 10 января, ударили по одному из угольно-добывающих предприятий и Мирнограду Донецкой области. В результате атаки погиб мирный житель.
Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
Атака РФ по Мирнограду
Удар по предприятию был нанесен ракетным вооружением. Спасатели изъяли тело мужчины из-под завалов развалившегося здания.
В частности, попадание находилось в трехэтажном административном здании, в результате чего произошло частичное разрушение здания с третьего по первый этажи.
"На месте проведения работ спасателями было разобрано 85 тонн разрушенных строительных конструкций. Аварийно-спасательные работы завершены", — говорится в сообщении спасателей.
Напомним, вечером 10 января российские оккупанты выпустили две ракеты типа С-300 по центру Харькова. Враг попал в здание гостиничного комплекса и другие гражданские объекты. В результате атаки пострадали 11 человек.
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