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РФ віддала під контроль Татарстану агломерацію в Луганській області

30 жовтня 2023 07:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
РФ віддала під контроль Татарстану агломерацію в Луганській області
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Делегація з Татарстану на чолі з прем'єром Олексієм Песошиним здійснила незаконний візит на тимчасово окуповану територію Луганської області. Це відбулося внаслідок того, що Кремль віддав під контроль Татарстану агломерацію Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Офіційно делегація говорила про реалізацію показових проєктів, які мають демонструвати "відновлення інфраструктури" та ініціювання будівельних проєктів у регіоні. 

"Також для робітників, які прибувають з цього регіону місцеві окупаційні адміністрації виділяють житло, яке раніше окупантами було визнане як "безгосподарне", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС розповіли, що Татарстан також курує програму про перевиховання місцевої молоді. Так, лише протягом жовтня близько двохсот дітей були вивезені до казанського табору "Заречье", де разом із заходами націленими на зміну їх національної самоідентифікації проводилися фіджитал-змагання. Ймовірно, що надалі дітей агітуватимуть у підрозділи управління дронами на полі бою.

У межах цього Татарстан буде фінансувати відкриття центрів тестування за програмою "готов к труду и обороне".

Нагадаємо, російські загарбники здійснюють перевірку українців на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей. Росіяни прагнуть відшукати тих, хто не підтримує політику РФ. 

Також ми писали, що порівнюючи плани ворога на початку повномасштабного вторгнення та зараз, можна сказати, що станом на сьогодні РФ помітно "зменшила свої апетити". Водночас країна-терористка не полишає спроб знищити Україну. 

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