Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Делегация из Татарстана во главе с премьером Алексеем Песошиным совершила незаконный визит на временно оккупированную территорию Луганской области. Это произошло в результате того, что Кремль отдал под контроль Татарстана агломерацию Северодонецк-Лисичанск-Рубежное.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Официально делегация говорила о реализации показательных проектов, которые должны демонстрировать "восстановление инфраструктуры" и инициирование строительных проектов в регионе.

"Также для рабочих, прибывающих из этого региона местные оккупационные администрации выделяют жилье, которое ранее оккупантами было признано как "бесхозное", — говорится в сообщении.

В ЦНС рассказали, что Татарстан также курирует программу о перевоспитании местной молодежи. Так, только в течение октября около двухсот детей были вывезены в казанский лагерь "Заречье", где вместе с мерами нацеленными на изменение их национальной самоидентификации проводились фиджитал-соревнования. Вероятно, что в дальнейшем детей будут агитировать в подразделения управления дронами на поле боя.

В рамках этого Татарстан будет финансировать открытие центров тестирования по программе "готов к труду и обороне".

Напомним, российские захватчики проверяют украинцев на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей. Россияне стремятся найти тех, кто не поддерживает политику РФ.

Также мы писали, что сравнивая планы врага в начале полномасштабного вторжения и сейчас, можно сказать, что по состоянию на сегодняшний день РФ заметно "уменьшила свои аппетиты". В то же время, страна-террористка не оставляет попыток уничтожить Украину.