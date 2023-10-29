У ГУР розповіли, як змінилися плани РФ у війні

Російська армія. Фото: росЗМІ

Порівнюючи плани ворога на початку повномасштабного вторгнення та зараз, можна сказати, що станом на сьогодні РФ помітно "зменшила свої апетити". Водночас країна-терористка не полишає спроб знищити Україну.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Черняк в інтерв'ю для 24 Каналу.

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За словами Андрія Черняка, РФ спочатку змінила плани від "взяти Київ за три дні" до виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Проте, з другим теж не судилося скластися. Тепер ворог зосередився на тому, щоб утримати під контролем хоча б захоплені території.

Також, як додає представник ГУР, Росія прагне на деякий час заморозити війну та накопичити сили. До того ж плани щодо знищення України у ворога не змінилися.

"Ослаблений агресор прагне заморозити лінію фронту, щоб зібрати нову армію та накопичити озброєння, оскільки глобальний план Москви із завоювання України та знищення нашого народу не змінився, як і мета Кремля відреставрувати жахливу терористичну російську імперію", — каже Черняк.

Нагадаємо, що українські Збройні сили незначно просунулися на лівому березі Херсонської області.

Додамо, біля Авдіївки прикордонники збили російський літак.

Також ми писали, що російська армія перетворила Авдіївку Донецької області на руїни, проте там ще залишаються люди. Так, журналісти показали, який вигляд зараз має місто.