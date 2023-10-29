Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У ГУР розповіли, як змінилися плани РФ у війні arrow

У ГУР розповіли, як змінилися плани РФ у війні

29 жовтня 2023 17:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У ГУР розповіли, як змінилися плани РФ у війні
Російська армія. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Порівнюючи плани ворога на початку повномасштабного вторгнення та зараз, можна сказати, що станом на сьогодні РФ помітно "зменшила свої апетити". Водночас країна-терористка не полишає спроб знищити Україну. 

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Черняк в інтерв'ю для 24 Каналу.

Читайте також:

ЗСУ про плани РФ

За словами Андрія Черняка, РФ спочатку змінила плани від "взяти Київ за три дні" до виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Проте, з другим теж не судилося скластися. Тепер ворог зосередився на тому, щоб утримати під контролем хоча б захоплені території. 

Також, як додає представник ГУР, Росія прагне на деякий час заморозити війну та накопичити сили. До того ж плани щодо знищення України у ворога не змінилися. 

"Ослаблений агресор прагне заморозити лінію фронту, щоб зібрати нову армію та накопичити озброєння, оскільки глобальний план Москви із завоювання України та знищення нашого народу не змінився, як і мета Кремля відреставрувати жахливу терористичну російську імперію", — каже Черняк. 

Нагадаємо, що українські Збройні сили незначно просунулися на лівому березі Херсонської області. 

Додамо, біля Авдіївки прикордонники збили російський літак.

Також ми писали, що російська армія перетворила Авдіївку Донецької області на руїни, проте там ще залишаються люди. Так, журналісти показали, який вигляд зараз має місто.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі