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В ГУР рассказали, как изменились планы РФ в войне

29 октября 2023 17:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ГУР рассказали, как изменились планы РФ в войне
Российская армия. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сравнивая планы врага в начале полномасштабного вторжения и сейчас, можно сказать, что по состоянию на сегодняшний день РФ заметно "уменьшила свои аппетиты". В то же время страна-террорист не оставляет попыток уничтожить Украину.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Черняк в интервью для 24 канала.

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По словам Андрея Черняка, РФ сначала изменила планы от "взять Киев за три дня" до выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Однако со вторым тоже не суждено было сложиться. Теперь враг сосредоточился на том, чтобы удержать под контролем хотя бы захваченные территории.

Также, как добавляет представитель ГУР, Россия стремится на время заморозить войну и накопить за это время силы. К тому же, планы по уничтожению Украины у врага не изменились.

"Ослабленный агрессор стремится заморозить линию фронта, чтобы собрать новую армию и накопить вооружение, поскольку глобальный план Москвы по завоеванию Украины и уничтожению нашего народа не изменился, как и цель Кремля отреставрировать ужасную террористическую российскую империю", — говорит Черняк.

Напомним, что украинские вооруженные силы незначительно продвинулись на левом берегу Херсонской области.

Добавим, возле Авдеевки пограничники сбили российский самолет.

Также мы писали, что российская армия превратила Авдеевку Донецкой области в руины, однако там еще остаются люди. Так, журналисты показали, как выглядит сейчас город.

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