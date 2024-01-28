Крилата ракета летить на Кіровоградську область

РФ випустила ракету — куди летить ціль
У напрямку Кіровоградської області летіла ворожа крилата ракета. При цьому в області вже оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
РФ випустила ракету на Кіровоградську область — деталі
У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що супротивник випустив ракету. Вона летить у напрямку Кіровоградської області. Перед цим повідомили, що в областях, де було оголошено повітряну тривогу, виникла ракетна загроза, зокрема загроза пусків ракет з акваторії Азовського моря.
Через короткий час у Повітряних силах повідомили, що ракета змінила напрям і зараз вона летить на Дніпро.
Примітно, що на цей час в Україні почервоніли: Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та Херсонська області.
Нагадаємо, що 27 січня в Харкові та Кременчуці пролунали потужні вибухи. У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.
Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Мирноград на Донеччині. Внаслідок атаки ворога шестеро людей отримали поранення.
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