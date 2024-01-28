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РФ випустила ракету — куди летить ціль

28 січня 2024 12:52
оновлено: 13:02
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Крилата ракета летить на Кіровоградську область
Крилаті ракети в небі. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У напрямку Кіровоградської області летіла ворожа крилата ракета. При цьому в області вже оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що супротивник випустив ракету. Вона летить у напрямку Кіровоградської області. Перед цим повідомили, що в областях, де було оголошено повітряну тривогу, виникла ракетна загроза, зокрема загроза пусків ракет з акваторії Азовського моря.

Ракета
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Через короткий час у Повітряних силах повідомили, що ракета змінила напрям і зараз вона летить на Дніпро.

Ракета
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Примітно, що на цей час в Україні почервоніли: Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та Херсонська області.

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що 27 січня в Харкові та Кременчуці пролунали потужні вибухи. У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Мирноград на Донеччині. Внаслідок атаки ворога шестеро людей отримали поранення.

Дніпро
Україна
Кіровоградська область
ракета
повітряна тривога
війна в Україні
Росія

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