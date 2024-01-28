Крилата ракета летить на Кіровоградську область

Крилаті ракети в небі. Фото: скриншот

У напрямку Кіровоградської області летіла ворожа крилата ракета. При цьому в області вже оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що супротивник випустив ракету. Вона летить у напрямку Кіровоградської області. Перед цим повідомили, що в областях, де було оголошено повітряну тривогу, виникла ракетна загроза, зокрема загроза пусків ракет з акваторії Азовського моря.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Через короткий час у Повітряних силах повідомили, що ракета змінила напрям і зараз вона летить на Дніпро.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Примітно, що на цей час в Україні почервоніли: Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та Херсонська області.

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що 27 січня в Харкові та Кременчуці пролунали потужні вибухи. У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

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