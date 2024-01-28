Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow РФ выпустила ракету — куда летит цель arrow

РФ выпустила ракету — куда летит цель

28 января 2024 12:52
обновлено: 13:02
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Крылатая ракета летит на Кировоградскую область
Крылатая ракета в небе. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В направлении Кировоградской области летит вражеская крылатая ракета. При этом в области уже объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

РФ выпустила ракету на Кировоградскую область — детали

В Воздушных силах ВСУ указали, что противник выпустил ракету. Она летит в направлении Кировоградской области. Перед этим сообщили, что в областях, где была объявлена воздушная тревога, возникла ракетная угроза, в частности угроза пусков ракет с акватории Азовского моря.

Ракета
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот
 

Через короткое время в Воздушных силах сообщили, что ракета изменила направление и сейчас она летит на Днепр.

Ракета
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Примечательно, на данный момент в Украине покраснели: Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области. 

Карта повітряних тривог
Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что  27 января в Харькове и Кременчуге раздались мощные взрывы. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате атаки врага шесть человек получили ранения.

Днепр
Украина
Кировоградская область
ракета
воздушная тревога
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме