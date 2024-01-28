Крылатая ракета летит на Кировоградскую область

Крылатая ракета в небе. Фото: скриншот

В направлении Кировоградской области летит вражеская крылатая ракета. При этом в области уже объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах ВСУ указали, что противник выпустил ракету. Она летит в направлении Кировоградской области. Перед этим сообщили, что в областях, где была объявлена воздушная тревога, возникла ракетная угроза, в частности угроза пусков ракет с акватории Азовского моря.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот



Через короткое время в Воздушных силах сообщили, что ракета изменила направление и сейчас она летит на Днепр.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Примечательно, на данный момент в Украине покраснели: Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области.

Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что 27 января в Харькове и Кременчуге раздались мощные взрывы. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

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