Крылатая ракета летит на Кировоградскую область

РФ выпустила ракету — куда летит цель
В направлении Кировоградской области летит вражеская крылатая ракета. При этом в области уже объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
РФ выпустила ракету на Кировоградскую область — детали
В Воздушных силах ВСУ указали, что противник выпустил ракету. Она летит в направлении Кировоградской области. Перед этим сообщили, что в областях, где была объявлена воздушная тревога, возникла ракетная угроза, в частности угроза пусков ракет с акватории Азовского моря.
Через короткое время в Воздушных силах сообщили, что ракета изменила направление и сейчас она летит на Днепр.
Примечательно, на данный момент в Украине покраснели: Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области.
Напомним, что 27 января в Харькове и Кременчуге раздались мощные взрывы. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.
Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате атаки врага шесть человек получили ранения.
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