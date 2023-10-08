Річниця першої атаки на Кримський міст: в СБУ розповіли деталі спецоперації

Атака на Кримський міст у минулому році. Фото: google.com

Минулого року, 8 жовтня, Служба безпеки України вперше здійснила підрив Кримського мосту. Сталося це одразу на наступний ранок після дня народження російського диктатора Володимира Путіна.

Джерела СБУ розповіли Новини.LIVE деталі цієї спецоперації.

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Як вдалося підірвати міст

Зазначається, що міст було підірвано вантажівкою, яка мала 21 тонну вибухівки у тротиловому еквіваленті.

Спецоперацію організовував та займався її розробкою теперішний голова СБУ Василь Малюк з декількома спецпризначенцями служби.

Маскування вибухівки

Як відомо, вибухівка була замаскована в рулонах, які були обмотані пакувальною плівкою.

"СБУ вдалося "обійти" спецглушилки на мосту, які заважають дистанціям детонації. Вибух обвалив дві напівсекції автомобільної частини мосту та пошкодив залізничну колію", — зауважили у Службі безпеки.

Завдяки такій атаці було зруйновано "міф про найзахищеніший міст у світі".

Вже 17 липня цього року Служба безпеки атакувала міст, використовуючи дрони "Морський малюк".

Нагадаємо, за рік, який пройшов з часу першого вибуху на Кримському мосту, українська армія перейшла до системної роботи із російськими комплексами ППО на півострові. Їхнє придушення означає, що у Керченського мосту стає усе менше захисту.

Також речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що для того, аби зруйнувати Керченський міст та перекрити цей шлях постачання російської зброї на фронт, Збройним силам України потрібно більше часу. Але те, що він буде ліквідований, сумнівів ні в кого немає.