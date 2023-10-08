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Годовщина первой атаки на Крымский мост: в СБУ рассказали детали спецоперации

8 октября 2023 12:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Годовщина первой атаки на Крымский мост: в СБУ рассказали детали спецоперации
Атака на Крымский мост в прошлом году. Фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В прошлом году, 8 октября, Служба безопасности Украины впервые совершила подрыв Крымского моста. Случилось это сразу на следующее утро после дня рождения российского диктатора Владимира Путина.

Источники СБУ рассказали Новини.LIVE детали этой спецоперации.

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Как удалось взорвать мост

Отмечается, что мост был взорван грузовиком, который имел 21 тонну взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Спецоперацию организовывал и занимался ее разработкой нынешний глава СБУ Василий Малюк с несколькими спецназовцами службы.

Маскировка взрывчатки

Как известно, взрывчатка была замаскирована в рулонах, обмотанных упаковочной пленкой.

"СБУ удалось "обойти" спецглушилки на мосту, мешающие дистанциям детонации. Взрыв обрушил две полусекции автомобильной части моста и повредил железнодорожный путь", — отметили в Службе безопасности.

Благодаря такой атаке был разрушен "миф о самом защищенном мосте в мире".

Уже 17 июля этого года Служба безопасности атаковала мост, используя дроны "Морський малюк".

Напомним, через год, прошедший со времени первого взрыва на Крымском мосту, украинская армия перешла к системной работе с российскими комплексами ПВО на полуострове. Их подавление означает, что у Керченского моста становится все меньше защиты.

Также представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что для того, чтобы разрушить Керченский мост и перекрыть этот путь поставки российского оружия на фронт, Вооруженным силам Украины нужно больше времени. Но то, что он будет ликвидирован, сомнений ни у кого нет.

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