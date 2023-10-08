Годовщина первой атаки на Крымский мост: в СБУ рассказали детали спецоперации
В прошлом году, 8 октября, Служба безопасности Украины впервые совершила подрыв Крымского моста. Случилось это сразу на следующее утро после дня рождения российского диктатора Владимира Путина.
Источники СБУ рассказали Новини.LIVE детали этой спецоперации.
Как удалось взорвать мост
Отмечается, что мост был взорван грузовиком, который имел 21 тонну взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
Спецоперацию организовывал и занимался ее разработкой нынешний глава СБУ Василий Малюк с несколькими спецназовцами службы.
Маскировка взрывчатки
Как известно, взрывчатка была замаскирована в рулонах, обмотанных упаковочной пленкой.
"СБУ удалось "обойти" спецглушилки на мосту, мешающие дистанциям детонации. Взрыв обрушил две полусекции автомобильной части моста и повредил железнодорожный путь", — отметили в Службе безопасности.
Благодаря такой атаке был разрушен "миф о самом защищенном мосте в мире".
Уже 17 июля этого года Служба безопасности атаковала мост, используя дроны "Морський малюк".
Напомним, через год, прошедший со времени первого взрыва на Крымском мосту, украинская армия перешла к системной работе с российскими комплексами ПВО на полуострове. Их подавление означает, что у Керченского моста становится все меньше защиты.
Также представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что для того, чтобы разрушить Керченский мост и перекрыть этот путь поставки российского оружия на фронт, Вооруженным силам Украины нужно больше времени. Но то, что он будет ликвидирован, сомнений ни у кого нет.