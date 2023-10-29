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Річниця першої атаки України на флот РФ у Севастополі — операції ЗСУ у морі

29 жовтня 2023 08:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Річниця першої атаки України на флот РФ у Севастополі — операції ЗСУ у морі
Український морський дрон. Фото: t.me/lachentyt
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 29 жовтня, рівно рік, як Україна вперше атакувала російський флот у тимчасово окупованому Севастополі. Українцям вдалося наростити безпілотний морський флот та бити ним по ворогу.

Про це повідомляє SPRAVDI.

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Перша масштабна атака українськими морськими дронами російського флоту в Севастополі відбулася 29 жовтня 2022 року.

"За допомогою морських дронів та інших засобів ураження, Україна здобула низку блискучих перемог на морі. Загнала ворожий флот у віддалені бази під захист берегової оборони", — йдеться у повідомленні.

У сфері досяжності українських морських дронів — військові цілі як у Криму, так і на Кавказькому узбережжі РФ.

Дронам вдалося уразити носії "Калібрів", десантні засоби ворожого флоту та Керченський міст. 

Виготовлення власних морських дронів свідчить про суттєвий потенціал України у сфері військових технологій. SPRAVDI нагадує, що у серпні цього року країна створила перший у світі підрозділ безпілотного флоту.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму міг підірватися російський гідрографічний катер "Владимир Козицкий". Відомо, що він призначений для пошуку морських мін, на одній з яких, ймовірно, й отримав ушкодження.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Криму, у Севастополі, знайшли позиції, звідки росіяни запускають по Україні ракети "Онікс".  Активісти розшукали місце, де саме розміщується російський береговий ракетний комплекс "Бастіон". 

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