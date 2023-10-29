Годовщина первой атаки Украины на флот РФ в Севастополе — операции ВСУ в море

Украинский морской дрон. Фото: t.me/lachentyt

Сегодня, 29 октября, ровно год, как Украина впервые атаковала российский флот во временно оккупированном Севастополе. Украинцам удалось нарастить беспилотный морской флот и бить им по врагу.

Об этом сообщает SPRAVDI.

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Первая масштабная атака украинскими морскими дронами российского флота в Севастополе произошла 29 октября 2022 года.

"С помощью морских дронов и других средств поражения, Украина получила ряд блестящих побед на море. Загнала вражеский флот в отдаленные базы под защиту береговой обороны", — говорится в сообщении.

В сфере досягаемости украинских морских дронов — военные цели как в Крыму, так и на Кавказском побережье РФ.

Дронам удалось поразить носители "Калибров", десантные средства вражеского флота и Керченский мост.

Изготовление собственных морских дронов свидетельствует о существенном потенциале Украины в сфере военных технологий. SPRAVDI напоминает, что в августе этого года страна создала первое в мире подразделение беспилотного флота.

Напомним, во временно оккупированном Крыму мог подорваться российский гидрографический катер "Владимир Козицкий". Известно, что он предназначен для поиска морских мин, на одной из которых, вероятно, получил повреждение.

Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму в Севастополе нашли позиции, откуда россияне запускают по Украине ракеты "Оникс". Активисты разыскали место, где размещается российский береговой ракетный комплекс "Бастион".