Повітряна тривога в Україні зараз 23 липня — атака ударними БпЛА

Росія атакує "шахедами" Україну — якими областями поширилась повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні зараз 23 липня охопила східні області. Мешканців "червоних" регіонів попереджають про загрозу ударних безпілотників та авіаційних засобів ураження.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога ввечері 23 липня
Військові попереджають про загрозу "шахедів" у Запорізькій області, які прямують в бік Дніпропетровської та Херсонської.
Незадовго до цього українські бійці повідомляли про активність тактичної авіації Росії. Таким чином це і є причиною повітряної тривоги в Донецькій та Харківській областях.
Таким чином у східних областях оголосили небезпеку. Крім того, традиційно повітряна тривога продовжується в тимчасово окупованій Луганській області та Криму.
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