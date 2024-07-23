Повітряна тривога в Україні зараз 23 липня — атака ударними БпЛА

Ударний безпілотник летить у повітряному просторі. Фото: АрміяINFORM

Повітряна тривога в Україні зараз 23 липня охопила східні області. Мешканців "червоних" регіонів попереджають про загрозу ударних безпілотників та авіаційних засобів ураження.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Військові попереджають про загрозу "шахедів" у Запорізькій області, які прямують в бік Дніпропетровської та Херсонської.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Незадовго до цього українські бійці повідомляли про активність тактичної авіації Росії. Таким чином це і є причиною повітряної тривоги в Донецькій та Харківській областях.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином у східних областях оголосили небезпеку. Крім того, традиційно повітряна тривога продовжується в тимчасово окупованій Луганській області та Криму.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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