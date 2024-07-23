Воздушная тревога в Украине сейчас 23 июля - атака ударными БпЛА

Ударный беспилотник летит в воздухе. Фото: АрмияINFORM

Воздушная тревога в Украине сейчас 23 июля охватила восточные области. Жителей "красных" регионов предупреждают об угрозе ударных беспилотников и авиационных средств поражения.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Незадолго до этого, украинские бойцы сообщали об активности тактической авиации России. Таким образом, это и является причиной воздушной тревоги в Донецкой и Харьковской областях.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, в восточных областях объявили опасность. Кроме того, традиционно воздушная тревога продолжается во временно оккупированной Луганской области и Крыму.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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