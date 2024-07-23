Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россия атакует "шахедами" Украину — какими областями распространилась воздушная тревога arrow

Россия атакует "шахедами" Украину — какими областями распространилась воздушная тревога

23 июля 2024 23:41
обновлено: 23:55
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине сейчас 23 июля - атака ударными БпЛА
Ударный беспилотник летит в воздухе. Фото: АрмияINFORM
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 23 июля охватила восточные области. Жителей "красных" регионов предупреждают об угрозе ударных беспилотников и авиационных средств поражения.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога вечером 23 июля

Военные предупреждают об угрозе "шахедов" в Запорожской области, направляющихся в сторону Днепропетровской и Херсонской.

Воздушная тревога сейчас 23 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Незадолго до этого, украинские бойцы сообщали об активности тактической авиации России. Таким образом, это и является причиной воздушной тревоги в Донецкой и Харьковской областях.

Карта тревоги в Украине 23 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, в восточных областях объявили опасность. Кроме того, традиционно воздушная тревога продолжается во временно оккупированной Луганской области и Крыму.

В каких областях объявили тревогу 23 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

беспилотники обстрелы оккупанты воздушная тревога ракеты самолеты опасность война в Украине війна атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом