Воздушная тревога в Украине сейчас 23 июля - атака ударными БпЛА

Россия атакует "шахедами" Украину — какими областями распространилась воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине сейчас 23 июля охватила восточные области. Жителей "красных" регионов предупреждают об угрозе ударных беспилотников и авиационных средств поражения.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога вечером 23 июля
Военные предупреждают об угрозе "шахедов" в Запорожской области, направляющихся в сторону Днепропетровской и Херсонской.
Незадолго до этого, украинские бойцы сообщали об активности тактической авиации России. Таким образом, это и является причиной воздушной тревоги в Донецкой и Харьковской областях.
Таким образом, в восточных областях объявили опасность. Кроме того, традиционно воздушная тревога продолжается во временно оккупированной Луганской области и Крыму.
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