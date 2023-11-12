Росія завдала удару по Херсону — є "приліт" по бібліотеці
Російські війська знову атакували Херсон. Цього разу "прилетіло" по обласній бібліотеці імені Гончара.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Атака на Херсон — що відомо
У повідомленні йдеться, що Херсон знову перебуває під вогнем окупантів. Так, армія РФ атакувала місто і є "приліт" по обласній бібліотеці імені Гончара.
"У будівлі — суттєві руйнування", — йдеться у повідомленні.
Також у Херсонській ОВА вказали, що рятувальники намагалися приборкати вогонь понад півтори години. При цьому жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, що голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що за рік деокупації російські загарбники вбили 405 осіб в області. Вони поранили ще 1705 українців.
Також ми писали, що у Херсоні помер чоловік, який постраждав від російського обстрілу. Його травми виявилися несумісними з життям.
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