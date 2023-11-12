Росія завдала удару по Херсону — є "приліт" по бібліотеці

Наслідки обстрілу Херсона Фото: Херсонська ОВА

Російські війська знову атакували Херсон. Цього разу "прилетіло" по обласній бібліотеці імені Гончара.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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У повідомленні йдеться, що Херсон знову перебуває під вогнем окупантів. Так, армія РФ атакувала місто і є "приліт" по обласній бібліотеці імені Гончара.

"У будівлі — суттєві руйнування", — йдеться у повідомленні.

Також у Херсонській ОВА вказали, що рятувальники намагалися приборкати вогонь понад півтори години. При цьому жертв та постраждалих немає.

Обстріл Херсона Фото: Херсонська ОВА

Обстріл Херсона Фото: Херсонська ОВА

Обстріл Херсона Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що за рік деокупації російські загарбники вбили 405 осіб в області. Вони поранили ще 1705 українців.

Також ми писали, що у Херсоні помер чоловік, який постраждав від російського обстрілу. Його травми виявилися несумісними з життям.