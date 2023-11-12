Россия нанесла удар по Херсону — есть "прилет" по библиотеке

Последствия обстрела Херсона. Фото: Херсонская ОВА

Российские войска снова атаковали Херсон. На этот раз "прилетело" в библиотеку имени Гончара.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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В сообщении говорится, что Херсон снова находится под огнем оккупантов. Так, армия РФ атаковала город, и есть "прилет" по областной библиотеке имени Гончара.

"В здании существенные разрушения", — говорится в сообщении.

Также в Херсонской ОВА указали, что спасатели пытались укротить огонь более полутора часов. При этом жертв и пострадавших нет.

Обстрел Херсона. Фото: Херсонская ОВА

Обстрел Херсона. Фото: Херсонская ОВА

Обстрел Херсона. Фото: Херсонская ОВА

Напомним, что глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что за год деоккупации российские захватчики убили 405 человек в области. Они ранили еще 1 705 украинцев.

Также мы писали, что в Херсоне умер мужчина, который пострадал от российского обстрела. Его травмы оказались несовместимыми с жизнью.