Росія атакувала житловий будинок у центрі Херсона — є постраждалі
Армія РФ вчергове обстріляла Центральний район Херсона. Внаслідок атаки по житловому будинку у місті загинула людина.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Що відомо про атаку на Херсон 3 грудня
За його словами, російські окупанти завдали удару з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини.
"За оновленою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула і троє були поранені. Їм надається медична допомога", — додав він.
Скільки людей постраждало
Своєю чергою голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що внаслідок обстрілу постраждало п'ятеро людей.
"Свідома війна з цивільними від росіян, світ має пам'ятати, що Росія — держава-терорист", — наголосив очільник ОП.
Нагадаємо, вдень 3 грудня російські окупанти вчергове атакували Херсон. Влучання зафіксовані по двох лікарнях міста.
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