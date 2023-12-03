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Росія атакувала житловий будинок у центрі Херсона — є постраждалі

3 грудня 2023 16:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росія атакувала житловий будинок у центрі Херсона — є постраждалі
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Андрій Єрмак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Армія РФ вчергове обстріляла Центральний район Херсона. Внаслідок атаки по житловому будинку у місті загинула людина. 

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

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За його словами, російські окупанти завдали удару з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини. 

наслідки обстрілів
Наслідки обстрілу в одній із квартир житлового будинку, який обстріляла РФ. Фото: Андрій Єрмак

"За оновленою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула і троє були поранені. Їм надається медична допомога", — додав він.

наслідки обстрілів
Скриншот допису з Telegram Романа Мрочко
наслідки обстрілів
Скриншот допису з Telegram Романа Мрочко

Скільки людей постраждало

Своєю чергою голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що внаслідок обстрілу постраждало п'ятеро людей.

наслідки обстрілів
Наслідки обстрілу в одній із квартир житлового будинку, який обстріляла РФ. Фото: Андрій Єрмак

"Свідома війна з цивільними від росіян, світ має пам'ятати, що Росія — держава-терорист", — наголосив очільник ОП. 

наслідки обстрілів
Скриншот допису з Telegram Андрія Єрмака

Нагадаємо, вдень 3 грудня російські окупанти вчергове атакували Херсон. Влучання зафіксовані по двох лікарнях міста.

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