Росія атакувала житловий будинок у центрі Херсона — є постраждалі

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Андрій Єрмак

Армія РФ вчергове обстріляла Центральний район Херсона. Внаслідок атаки по житловому будинку у місті загинула людина.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Читайте також:

Що відомо про атаку на Херсон 3 грудня

За його словами, російські окупанти завдали удару з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини.

Наслідки обстрілу в одній із квартир житлового будинку, який обстріляла РФ. Фото: Андрій Єрмак

"За оновленою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула і троє були поранені. Їм надається медична допомога", — додав він.

Скриншот допису з Telegram Романа Мрочко

Скриншот допису з Telegram Романа Мрочко

Скільки людей постраждало

Своєю чергою голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що внаслідок обстрілу постраждало п'ятеро людей.

Наслідки обстрілу в одній із квартир житлового будинку, який обстріляла РФ. Фото: Андрій Єрмак

"Свідома війна з цивільними від росіян, світ має пам'ятати, що Росія — держава-терорист", — наголосив очільник ОП.

Скриншот допису з Telegram Андрія Єрмака

Нагадаємо, вдень 3 грудня російські окупанти вчергове атакували Херсон. Влучання зафіксовані по двох лікарнях міста.