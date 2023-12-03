Россия атаковала жилой дом в центре Херсона — есть пострадавшие

Последствия обстрелов Херсона. Фото: Андрей Ермак

Армия РФ в очередной раз обстреляла Центральный район Херсона. В результате атаки по жилому дому в городе погиб человек.

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

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По его словам, российские оккупанты нанесли удар с временно оккупированного левого берега Херсонской области.

Последствия обстрела в одной из квартир обстрелявшего РФ жилого дома. Фото: Андрей Ермак

"По обновленной информации, в результате вражеских обстрелов один человек погиб и трое были ранены. Им оказывается медицинская помощь", — добавил он.

Скриншот сообщения из Telegram Романа Мрочко

Скриншот сообщения из Telegram Романа Мрочко

Сколько человек пострадало

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что в результате обстрела пострадали пять человек.

Последствия обстрела в одной из квартир обстрелявшего РФ жилого дома. Фото: Андрей Ермак

"Сознательная война с гражданскими от россиян, мир должен помнить, что Россия — государство-террорист", — подчеркнул глава ОП.

Скриншот сообщения из Telegram Андрея Ермака

Напомним, днем 3 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон. Попадания зафиксированы по двум больницам города.