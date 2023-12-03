Россия атаковала жилой дом в центре Херсона — есть пострадавшие
Армия РФ в очередной раз обстреляла Центральный район Херсона. В результате атаки по жилому дому в городе погиб человек.
Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.
Что известно об атаке на Херсон 3 декабря
По его словам, российские оккупанты нанесли удар с временно оккупированного левого берега Херсонской области.
"По обновленной информации, в результате вражеских обстрелов один человек погиб и трое были ранены. Им оказывается медицинская помощь", — добавил он.
Сколько человек пострадало
В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что в результате обстрела пострадали пять человек.
"Сознательная война с гражданскими от россиян, мир должен помнить, что Россия — государство-террорист", — подчеркнул глава ОП.
Напомним, днем 3 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон. Попадания зафиксированы по двум больницам города.
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