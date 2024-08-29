Війна в Україні — росіяни формують нову бригаду на Харківському напрямку

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російська Федерація формує нову бригаду для підтримки окупаційного угрупування "Сєвєр", яке діє у Харківській області. Загальна чисельність цього підрозділу сягатиме майже п'ять тисяч осіб.

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев у четвер, 29 серпня.

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За словами Саранцева, відповідно до наказу міністра оборони РФ та вказівки начальника генерального штабу армії окупантів, почалось формування нової добровольчої бригади під назвою "Барс".

До її складу входитимуть три окремі загони: "Барс-Брянськ", "Барс-Курськ" та "Барс-Білгород". Їх загальна чисельність становитиме 4921 військовослужбовця.

За словами речника, завданням бригади буде підтримка угруповання окупаційних військ "Сєвєр".

Деякі експерти вважають, що формування так званих добровольчих підрозділів в армії РФ представляє собою приховану форму мобілізації. Кандидати до таких загонів набираються найчастіше з бідних регіонів та іноземних громадян. Ці люди не завжди мають відповідний бойовий досвід.