Война в Украине - русские формируют новую бригаду на Харьковском направлении

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российская Федерация формирует новую бригаду для поддержки оккупационной группировки "Север", действующей в Харьковской области. Общая численность этого подразделения будет достигать почти пяти тысяч человек.

Об этом сообщил спикер ОТУ "Харьков" полковник Виталий Саранцев в четверг, 29 августа.

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По словам Саранцева, согласно приказу министра обороны РФ и указания начальника генерального штаба армии окупантов, началось формирование новой добровольческой бригады под названием "Барс".

В ее состав будут входить три отдельных отряда: "Барс-Брянск", "Барс-Курск" и "Барс-Белгород". Их общая численность составит 4921 военнослужащего.

По словам спикера, задачей бригады будет поддержка группировки оккупационных войск "Север".

Некоторые эксперты полагают, что формирование так называемых добровольческих подразделений в армии РФ представляет собой скрытую форму мобилизации. Кандидаты в такие отряды набираются чаще всего из бедных регионов и иностранных граждан. Эти люди не всегда имеют соответствующий боевой опыт.