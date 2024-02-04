Росія готується до березня захопити Куп'янськ, — Forbes

Російські солдати. Фото: росЗМІ

Росія планує захопити Куп'янськ Харківської області до березня 2024 року. Також, згідно з планами Кремля, до кінця березня 2024 року передбачається повне взяття під контроль Донбасу та частини Харківської області до річки Оскіл.

Про це повідомляє Forbes у неділю, 4 лютого.

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Видання повідомляє, що цей термін було обрано не випадково, враховуючи президентські вибори, які відбудуться в Росії навесні.

Для операції в напрямку Куп'янська Росія мобілізувала великий військовий склад, зокрема: 500 танків, до 600 бойових машин, безліч гаубиць і близько 40 тисяч солдатів.

Forbes уточнює, що метою є захоплення значної частини Харківської області, яку російські сили короткочасно зайняли у 2022 році, але потім втратили внаслідок контрнаступу української армії.

На думку видання, успішне виконання цього завдання стало б значним подарунком для Путіна від російської армії у день президентських виборів у Росії.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до військових частин, які тримають позиції на Куп'янському напрямку. Він наголосив, що на всіх ділянках фронту йдуть запеклі бої, оскільки росіяни не припиняють штурмових дій.

Також повідомлялося, що ворог завдав чергового удару по Куп'янську на Харківщині у суботу вранці, 3 лютого. У місті пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок, приватні будівлі, електромережі та іншу цивільну нежитлову інфраструктуру.