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Россия готовится до марта захватить Купянск, — Forbes

4 февраля 2024 22:41
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия готовится до марта захватить Купянск, — Forbes
Российские солдаты. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россия планирует захватить Купянск Харьковской области до марта 2024 года. Также, согласно планам Кремля, до конца марта 2024 года предполагается полное взятие под контроль Донбасса и части Харьковской области до реки Оскол. 

Об этом сообщает Forbes в воскресенье, 4 февраля.

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Издание сообщает, что этот срок был выбран не случайно, учитывая предстоящие в России весной президентские выборы.

Для операции в направлении Купянска, Россия мобилизовала обширный военный состав, включая: 500 танков, до 600 боевых машин, множество гаубиц и около 40 тысяч солдат. 

Forbes уточняет, что целью является захват значительной части Харьковской области, которую российские силы кратковременно заняли в 2022 году, но затем потеряли в результате контрнаступления украинской армии. 

По мнению издания, успешное выполнение этой задачи стало бы значительным подарком для Путина от российской армии в день президентских выборов в России.

Напомним, что Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский совершил рабочую поездку в воинские части, которые держат позиции на Купянском направлении. Он подчеркнул, что на всех участках фронта идут ожесточенные бои, поскольку россияне не прекращают штурмовые действия.

Также сообщалось, что враг нанес очередной удар по Купянску на Харьковщине в субботу утром, 3 февраля. В городе поврежден девятиэтажный жилой дом, частные здания, электросети и другая гражданская нежилая инфраструктура.

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Харьковская область
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