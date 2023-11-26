Росія, ймовірно, перемістила в Україну системи ППО з Калінінграда, — британська розвідка

Російська система ППО "Панцир-С1". Фото: росЗМІ

Росія, ймовірно, перемістила системи протиповітряної оборони з Калінінграда до України. Про це свідчить незвичайний рух російського повітряного транспорту.

Про це повідомляє міноборони Британії.

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"Надзвичайні рухи російського повітряного транспорту до листопада 2023 року свідчать про те, що Росія, ймовірно, перемістила стратегічні системи протиповітряної оборони зі свого балтійського узбережжя Калінінграда", — йдеться у повідомленні.

Таким чином окупанти намагаються компенсувати нещодавні втрати на українському фронті.



Так, це сталося після різкого зростання втрат систем ППО SA-21 в

окупованій Росією Україні наприкінці жовтня.

Росія розглядає Калінінград як один із своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів, оскільки місто є найзахіднішим форпостом та межує з трьома країнами-членами НАТО.

"Той факт, що Міноборони Росії, здається, готова на додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії", — додали в британській розвідці.

Зведення британської розвідки. Фото: соцмережі

Нагадаємо, що українські військові ліквідували багато російської артилерії, яку РФ не має можливості виготовити. Через це окупанти почали використовувати на фронті РСЗВ радянського зразка.

Крім того, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що Росія може мати чималі запаси боєприпасів радянського зразка, але в якому вони стані, наразі невідомо. На це впливає розташування складів для зберігання цієї зброї, оскільки в росіян вони часто розташовані на відкритих майданчиках.