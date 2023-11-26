Россия, вероятно, переместила в Украину системы ПВО из Калининграда, — британская разведка

Российская система ПВО "Панцирь-С1". Фото: росСМИ

Россия, вероятно, переместила системы противовоздушной обороны из Калининграда в Украину. Об этом свидетельствует необычное движение российского воздушного транспорта.

Об этом сообщает Минобороны Британии.

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Россия перемещает системы ПВО из Калининграда в Украину

"Чрезвычайные движения российского воздушного транспорта к ноябрю 2023 свидетельствуют о том, что Россия, вероятно, переместила стратегические системы противовоздушной обороны со своего балтийского побережья Калининграда", — говорится в сообщении.

Таким образом, оккупанты пытаются компенсировать недавние потери на украинском фронте.



Да, это произошло после резкого роста потерь систем ПВО SA-21 в

оккупированной Россией Украине в конце октября.

Россия рассматривает Калининград как один из своих наиболее стратегически чувствительных регионов, поскольку город является самым западным форпостом и граничит с тремя странами-членами НАТО.

"Тот факт, что Минобороны России, кажется, готова на дополнительный риск, подчеркивает чрезмерную нагрузку, вызванную войной для некоторых ключевых современных возможностей России", — добавили в британской разведке.

Сводка британской разведки. Фото: соцсети

Напомним, что украинские военные ликвидировали многие российские артиллерии, которую РФ не имеет возможности изготовить. Поэтому оккупанты начали использовать на фронте РСЗО советского образца.

Кроме того, пресс-секретарь Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал, что Россия может иметь немалые запасы боеприпасов советского образца, но в каком они состоянии пока неизвестно. На это влияет расположение складов для хранения этого оружия, поскольку у россиян они часто находятся на открытых площадках.