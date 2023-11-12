Росія має вдосталь військової техніки, зима буде важкою, — військовий експерт

Ексочільник пресслужби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов. Фото: ТСН

На Україну очікують важкі випробування цієї зими. Це зумовлено тим, що на фронті ворог використовуватиме боєприпаси від північнокорейських виробників.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, ексочільник пресслужби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов.

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За його словами, Росія ще має можливість виготовляти на власних оборонних підприємствах озброєння, військову техніку та боєприпаси, а також знімати їх з довгострокового зберігання.

"До початку повномасштабної навали у ворога на складах, базах та арсеналах було 14 мільйонів снарядів. Левову частину, понад 10 мільйонів, за ці півтора року ворог уже використав. Але 4 мільйони він має. Зараз є інформація від американської розвідки, що 350 тисяч снарядів передано з Північної Кореї для потреб російського війська. Нас попереду чекає досить складна осінь та не менш складна зима, бо на фронті ворог буде використовувати боєприпаси від північнокорейських виробників", — розповів Владислав Селезньов.

Крім того, на думку експерта, ворог посилить ракетні обстріли української інфраструктури, як тільки погіршиться погода. Зокрема будуть використовуватися ракети типу Х-101, Х-555.

"Які ми останні щонайменше чотири-п’ять тижнів не чуємо. Тобто ворог накопичує ресурси. Представник українського ГУРу, генерал Скібіцький казав, що 585 ракет вони мають на зберіганні, і ворожа промисловість спроможна виготовляти від 100 до 120 ракет на місяць. Минуло десь місяці два, тому не важко порахувати, які ресурси накопичила ворожа армія", — розповів Владислав Селезньов.

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Ворог також почав застосовувати БпЛА новітніх серій. йдеться передусім про значно дешевші моделі безпілотників.

"Як слушно зауважив пан Ігнат, речник Повітряних сил, ворог їх робить з гівна і палок. Але, тим не менш, це зброя, зброя небезпечна, зброя смертельна. Вибухи, які час від часу трапляються на території Хмельниччини, є тому яскравим підтвердженням. Не треба недооцінювати ворога", — розповів Владислав Селезньов.

Експерт також додав, що для перемоги над загарбником необхідно згуртуватися всім українцям і вкладатися в оборону країни. Військові не зможуть усе зробити самотужки.

"А єдиний шлях для того, щоб нам перемогти в цьому двобої з ворожою армією, яка приходить нищити нас усіх, — це гуртування і робота кожного з нас на нашу спільну перемогу. Не варто сподіватися, що хлопці-оборонці всі питання вирішать. Це війна, яка стосується кожного з нас", — резюмував Селезньов.

Раніше ми повідомляли, що міністерство оборони держави-агресора розповіло, куди були спрямовані сьогоднішні ранкові удари по Україні. Зокрема, там розповіли, по яких об'єктах цілилися у Києві та області.

Нагадуємо, що секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що повний перехід економіки на "воєнні рейки" не відбудеться. Він можливий лише в авторитарних державах на кшталт колишнього СРСР. Забезпечення ЗСУ зброєю та боєприпасами відбувається зусиллями держави у співпраці з приватними підприємствами.