Росія має вдосталь військової техніки, зима буде важкою, — військовий експерт
На Україну очікують важкі випробування цієї зими. Це зумовлено тим, що на фронті ворог використовуватиме боєприпаси від північнокорейських виробників.
Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, ексочільник пресслужби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов.
Росія має вдосталь військової техніки
За його словами, Росія ще має можливість виготовляти на власних оборонних підприємствах озброєння, військову техніку та боєприпаси, а також знімати їх з довгострокового зберігання.
"До початку повномасштабної навали у ворога на складах, базах та арсеналах було 14 мільйонів снарядів. Левову частину, понад 10 мільйонів, за ці півтора року ворог уже використав. Але 4 мільйони він має. Зараз є інформація від американської розвідки, що 350 тисяч снарядів передано з Північної Кореї для потреб російського війська. Нас попереду чекає досить складна осінь та не менш складна зима, бо на фронті ворог буде використовувати боєприпаси від північнокорейських виробників", — розповів Владислав Селезньов.
Крім того, на думку експерта, ворог посилить ракетні обстріли української інфраструктури, як тільки погіршиться погода. Зокрема будуть використовуватися ракети типу Х-101, Х-555.
"Які ми останні щонайменше чотири-п’ять тижнів не чуємо. Тобто ворог накопичує ресурси. Представник українського ГУРу, генерал Скібіцький казав, що 585 ракет вони мають на зберіганні, і ворожа промисловість спроможна виготовляти від 100 до 120 ракет на місяць. Минуло десь місяці два, тому не важко порахувати, які ресурси накопичила ворожа армія", — розповів Владислав Селезньов.
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Ворог також почав застосовувати БпЛА новітніх серій. йдеться передусім про значно дешевші моделі безпілотників.
"Як слушно зауважив пан Ігнат, речник Повітряних сил, ворог їх робить з гівна і палок. Але, тим не менш, це зброя, зброя небезпечна, зброя смертельна. Вибухи, які час від часу трапляються на території Хмельниччини, є тому яскравим підтвердженням. Не треба недооцінювати ворога", — розповів Владислав Селезньов.
Експерт також додав, що для перемоги над загарбником необхідно згуртуватися всім українцям і вкладатися в оборону країни. Військові не зможуть усе зробити самотужки.
"А єдиний шлях для того, щоб нам перемогти в цьому двобої з ворожою армією, яка приходить нищити нас усіх, — це гуртування і робота кожного з нас на нашу спільну перемогу. Не варто сподіватися, що хлопці-оборонці всі питання вирішать. Це війна, яка стосується кожного з нас", — резюмував Селезньов.
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Нагадуємо, що секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що повний перехід економіки на "воєнні рейки" не відбудеться. Він можливий лише в авторитарних державах на кшталт колишнього СРСР. Забезпечення ЗСУ зброєю та боєприпасами відбувається зусиллями держави у співпраці з приватними підприємствами.
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