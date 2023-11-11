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В Міноборони держави-агресора розповіли, куди цілилися під час ранкових ударів по Києву

11 листопада 2023 15:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Міноборони держави-агресора розповіли, куди цілилися під час ранкових ударів по Києву
Російські ракетні установки ведуть вогонь. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністерство оборони держави-агресора розповіло, куди були спрямовані сьогоднішні ранкові удари по Україні. Зокрема там розповіли, в які об'єкти цілилися у Києві та області.

Про це говориться на Telegram-сторінці російського міноборони.

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Загарбники завдали ударів по Київській області

Російське міноборони заявило, що силами артилерії та авіації окупанти завдали по 114 районах. Вони запевняють, що в районі населеного пункту Дівички Київської області вражено склад боєприпасів 43-ї механізованої бригади ЗСУ.
 
Також окупанти похвалилися, що засобами протиповітряної оборони в районі Запоріжжя нібито було знищено літак МіГ-29 повітряних сил України та перехоплено реактивних снарядів системи залпового вогню HIMARS.

Наостанок загарбники заявили, що нібито збили 38 українських безпілотних літальних апаратів, які були запущені українськими військовими.

Нагадаємо, що вранці, о 08:02, у столиці пролунало кілька потужних вибухів. За словами очевидців, вибухи були настільки гучними, що у будинках вікна тремтіли. Після вибухів у Києві буквально одразу оголосили повітряну тривогу.

У ніч на 11 листопада ворог атакував Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Більшість дронів російські окупанти направили прифронтовими областями. Повітряним силам ЗС вдалося знищити 19 ударних БпЛА Shahed-136/131.

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