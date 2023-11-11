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В Минобороны государства-агрессора рассказали, куда целились во время утренних ударов по Киеву

11 ноября 2023 15:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Минобороны государства-агрессора рассказали, куда целились во время утренних ударов по Киеву
Российские ракетные установки ведут огонь. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министерство обороны государства-агрессора рассказало, куда были направлены сегодняшние утренние удары по Украине. В частности, там рассказали, в какие объекты целились в Киеве и области.

Об этом говорится на Telegram-странице российского минобороны.

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Захватчики нанесли удары по Киевской области

Российские минобороны заявили, что силами артиллерии и авиации оккупанты нанесли по 114 районам. Они уверяют, что в районе населенного пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.

Также оккупанты похвастались, что средствами противовоздушной обороны в районе Запорожья якобы был уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и перехвачены реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.

В заключение захватчики заявили, что якобы сбили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены украинскими военными.

Напомним, что утром, в 08:02, в столице раздалось несколько мощных взрывов. По словам очевидцев, взрывы были настолько громкими, что в домах окна дрожали. После взрывов в Киеве буквально сразу объявили воздушную тревогу.

В ночь на 11 ноября враг атаковал Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами разных типов. Большинство дронов русские оккупанты направили прифронтовыми областями. Воздушным силам ВС удалось уничтожить 19 ударных БпЛА Shahed-136/131.

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