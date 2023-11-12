У России достаточно военной техники, зима будет тяжелой, — военный эксперт

Эксочельщик прессслужбы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев. Фото: ТСН

Украину ожидают тяжелые испытания этой зимой. Это связано с тем, что на фронте враг будет использовать боеприпасы от северокорейских производителей.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, бывший руководитель пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев.

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По его словам, у России еще есть возможность производить на собственных оборонных предприятиях вооружение, военную технику и боеприпасы, а также снимать их с долгосрочного хранения.

"До начала полномасштабного нашествия у врага на складах, базах и арсеналах было 14 миллионов снарядов. Львиную часть, более 10 миллионов, за эти полтора года враг уже использовал. Но 4 миллиона у него есть. Сейчас есть информация от американской разведки, что 350 тысяч снарядов передано из Северной Кореи для нужд российской армии. Нас впереди ждет достаточно сложная осень и не менее сложная зима, потому что на фронте враг будет использовать боеприпасы от северокорейских производителей", — рассказал Владислав Селезнев.

Кроме того, по мнению эксперта, враг усилит ракетные обстрелы украинской инфраструктуры, как только ухудшится погода. В частности, будут использоваться ракеты типа Х-101, Х-555.

"Какие мы последние минимум четыре-пять недель не слышим. То есть враг накапливает ресурсы. Представитель украинского ГУРа, генерал Скибицкий говорил, что 585 ракет они имеют на хранении, и вражеская промышленность способна производить от 100 до 120 ракет в месяц. Прошло где-то месяца два, поэтому не трудно посчитать, какие ресурсы накопила вражеская армия", — рассказал Владислав Селезнев.

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Враг также начал применять БПЛА новейших серий. Речь идет прежде всего о более дешевых моделях беспилотников.

"Как справедливо заметил господин Игнат, спикер Воздушных сил, враг их делает из говна и палок. Но, тем не менее, это оружие, оружие опасное, оружие смертельное. Взрывы, которые время от времени случаются на территории Хмельницкой области являются тому ярким подтверждением. Не нужно недооценивать врага", — рассказал Владислав Селезнев.

Эксперт также добавил, что для победы над захватчиком необходимо сплотиться всем украинцам и вкладываться в оборону страны. Военные не смогут все сделать своими силами.

"А единственный путь для того, чтобы нам победить в этом поединке с вражеской армией, которая приходит уничтожать нас всех — это сплочение и работа каждого из нас на нашу общую победу. Не стоит надеяться, что ребята-защитники все вопросы решат. Это война, которая касается каждого из нас", — резюмировал Селезнев.

Ранее мы сообщали, что министерство обороны государства-агрессора рассказало, куда были направлены сегодняшние утренние удары по Украине. В частности там рассказали, в какие объекты целились в Киеве и области.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что полный переход экономики на "военные рельсы" не состоится. Он возможен только в авторитарных государствах вроде бывшего СССР. Обеспечение ВСУ оружием и боеприпасами осуществляется усилиями государства в сотрудничестве с частными предприятиями.