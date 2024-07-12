Гетьман пояснив, чому російські Ту-95 зараз запускають менше ракет

Бомбардувальник Ту-95. Фото: росЗМІ

Російські війська застосовують бомбардувальники Ту-95 для ракетних атак по Україні з віддалених регіонів. Однак зараз ворог почав розміщувати на цих літаках меншу кількість ракет.

Про це заявив військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі КИЇВ24.

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"Є припущення, що на ТУ-95 вже льотний ресурс вичерпався і навантажувати по 12-16 ракет вони не можуть. Але це залежить від того, про які ракети йдеться", — сказав Гетьман.

За його словами, наразі на одному такому винищувачі наразі ворог розміщує по дві-три ракети, що дуже дивно.

Військовий експерт розповів, що загалом Росія виробляє близько 40 ракет Х-101 на місяць.

Нагадаємо, в ніч проти 12 липня Росія здійснила атаку на Україну з літаків стратегічної авіації п'ятьма ракетами.

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