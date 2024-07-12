Гетман объяснил, почему российские Ту-95 сейчас запускают меньше ракет

Бомбардировщик Ту-95. Фото: росСМИ

Российские войска используют бомбардировщики Ту-95 для ракетных атак по Украине из отдаленных регионов. Однако сейчас враг начал размещать на этих самолетах меньшее количество ракет.

Об этом заявил военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман в эфире КИЇВ24.

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"Есть предположение, что на ТУ-95 уже летный ресурс иссяк и нагружать по 12-16 ракет они не могут. Но это зависит от того, о каких ракетах идет речь", — сказал Гетьман.

По его словам, на одном таком истребителе сейчас враг размещает по две-три ракеты, что очень странно.

Военный эксперт рассказал, что всего Россия производит около 40 ракет Х-101 в месяц.

Напомним, в ночь на 12 июля Россия совершила атаку на Украину с самолетов стратегической авиации пятью ракетами.

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