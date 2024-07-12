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Вночі Росія атакувала Україну ракетами та дронами — скільки цілей збила ППО

12 липня 2024 10:21
Євгенія Брюховецька - редактор
Нічна атака на Україну 12 липня - у ПС розповіли про збиті цілі
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Ґвара Медіа
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська увечері в четвер, 11 липня, здійснили атаку з літаків стратегічної авіації п'ятьма ракетами. Основною ціллю для ворожих ударів стало місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

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Вчора увечері окупанти здійснили пуски п'яти крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 із Саратовської області. Також вночі ворог запустив 19 ударних безпілотників невстановленого типу із Приморсько-Ахтарська та Курської області.

За словами Олещука, основним напрямком удару стало місто Старокостянтинів. До відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони та підрозділи РЕБ.

Під час роботи ППО вдалося збити ракети у небі над Хмельницькою, Сумською та Черкаською областями. Також захисники знищили 11 "шахедів" та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.

"Решта вісім безпілотників локаційно втрачено. Імовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони, ворог використовує імітатори ударних БпЛА", — зазначив Командувач ПС.

Він додав, що інформація стосовно постраждалих та руйнувань не надходила. 

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Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, ворожа авіація вдарила по житловому сектору на Харківщині. Жертвами стало троє людей, ще вісім постраждало.

Також ми писали, що окупанти протягом доби завдали 406 ударів по Запорізькій області. Внаслідок атак постраждали 12 населених пунктів регіону.

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