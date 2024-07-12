Ночная атака на Украину 12 июля – в ПС рассказали о сбитых целях

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Ґвара Медиа

Российские войска вечером в четверг, 11 июля, совершили атаку с самолетов стратегической авиации пятью ракетами. Основной целью вражеских ударов стал город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram в пятницу, 12 июля.

Читайте также:

Атака на Украину 11 июля

Вчера вечером оккупанты осуществили пуски пяти крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101 из Саратовской области. Также ночью враг запустил 19 ударных беспилотников неустановленного типа из Приморско-Ахтарской и Курской области.

По словам Олещука, основным направлением удара стал город Староконстантинов. К отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны и подразделения РЭБ.

В ходе работы ПВО удалось сбить ракеты в небе над Хмельницкой, Сумской и Черкасской областями. Также защитники уничтожили 11 "шахедов" и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.

"Остальные восемь беспилотников локационно потеряны. Вероятно, с целью перегрузки противовоздушной обороны, враг использует имитаторы ударных БпЛА", — отметил Командующий ПС.

Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, вражеская авиация ударила по жилому сектору в Харьковской области. Жертвами стали три человека, еще восемь пострадали.

Также мы писали, что оккупанты в течение суток нанесли 406 ударов по Запорожской области. В результате атак пострадали 12 населенных пунктов региона.