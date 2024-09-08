Росія може атакувати інфраструктуру України іранськими ракетами — ISW

Переправлення ракет Fath-360. Ілюстративне фото: Вікіпедія

Іран постачає ракети Fateh-360 до Росії, які, за оцінками ISW, будуть використані для атак на інфраструктуру України. Їх застосування очікується цієї осені та взимку.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Нещодавно Іран домовився з Росією про постачання ракет малої дальності Fateh-360. Повідомляється, що країна вже передала понад 200 штук. За даними ISW, РФ, імовірно, використає їх для атаки по інфраструктурі України.

Зокрема, аналітики згадали статтю The Times від 6 вересня. У ній видання, посилаючись на джерело з української військової розвідки написало, що 4 вересня російське судно доставило ракети до нерозкритого порту на Каспійському морі.

Офіційні особи США та Європи також підтвердили початок постачання Іраном балістичних ракет малої дальності до Росії. Аналітики ISW прогнозують, що Росія застосовуватиме ці ракети для атак протягом осені та зими, спрямованих на критичну інфраструктуру України.