Россия может атаковать инфраструктуру Украины иранскими ракетами — ISW

Переправка ракет Fath-360. Иллюстративное фото: Википедия

Иран поставляет ракеты Fateh-360 в Россию , которые, по оценкам ISW, будут использованы для атак на инфраструктуру Украины. Их применение ожидается этой осенью и зимой.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) .

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Недавно Иран договорился с Россией о поставках ракет малой дальности Fateh-360. Сообщается, что страна уже передала более 200 штук. По данным ISW, РФ предположительно использует их для атаки по инфраструктуре Украины.

В частности, аналитики упомянули статью The Times от 6 сентября. В ней издание, ссылаясь на источник из украинской военной разведки, написало, что 4 сентября российское судно доставило ракеты в нераскрытый порт на Каспийском море.

Официальные лица США и Европы также подтвердили начало снабжения Ираном баллистических ракет малой дальности в Россию. Аналитики ISW прогнозируют, что Россия будет применять эти ракеты для атак в течение осени и зимы, направленных на критическую инфраструктуру Украины.