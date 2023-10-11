Росія може готувати диверсії на кордоні з Сумщиною, — Центр нацспротиву

Кадри, які свідчать про активізацію ДРГ. Фото: ЦНС

У Білгородську область прибули спецпризначенці головного управління генштабу ЗС РФ. Мета цього — дестабілізація обстановки та влаштування диверсій на кордоні з Сумщиною.

Про це йдеться у матеріалі Центру національного спротиву.

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Відомо, що російські підрозділи прибули у район Красная Яруга, що в Білгородській області.

"В район Красная Яруга Білгородської області прибули групи генерального управління генштабу зс рф з метою дестабілізації обстановки в прикордонних районах Сумської області", — йдеться у повідомленні.

За даними білгородського підпілля, росіяни прибувають групами по 10 спецпризначенців та пересуваються на автомобілях Toyota Hilux.

Кадри, які свідчать про активізацію ДРГ. Фото: ЦНС

Кадри, які свідчать про активізацію ДРГ. Фото: ЦНС

Нагадаємо, 10 жовтня російські терористи обстріляли Сумську область. Ворожа атака забрала життя 13-річної дівчинки.

Додамо, нещодавно українські військові взяли в полон російських окупантів, які перевдягнулися у форму ЗСУ. Загарбники намагалися здійснити диверсії на Запорізькому напрямку.