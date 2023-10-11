Россия может готовить диверсии на границе с Сумщиной, — Центр нацсопротивления

Кадры, свидетельствующие об активизации ДРГ. Фото: ЦНС

В Белгородскую область прибыли спецназовцы главного управления генштаба ВС РФ. Целью этого является дестабилизация обстановки и устройство диверсий на границе с Сумщиной.

Об этом идет речь в материале Центра национального сопротивления.

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Известно, что российские подразделения прибыли в район Красная Яруга в Белгородской области.

"В район Красная Яруга Белгородской области прибыли группы генерального управления генштаба с РФ с целью дестабилизации обстановки в приграничных районах Сумской области", — говорится в сообщении.

По данным белгородского подполья, россияне прибывают группами по 10 спецназовцев и передвигаются на автомобилях Toyota Hilux.

Кадры, свидетельствующие об активизации ДРГ. Фото: ЦНС

Кадры, свидетельствующие об активизации ДРГ. Фото: ЦНС

Напомним, 10 октября российские террористы обстреляли Сумскую область. Вражеская атака унесла жизнь 13-летней девочки.

Добавим, недавно украинские военные взяли в плен российских оккупантов, переодевшихся в форму ВСУ. Захватчики пытались совершить диверсии на Запорожском направлении.