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Россия может готовить диверсии на границе с Сумщиной, — Центр нацсопротивления

11 октября 2023 16:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россия может готовить диверсии на границе с Сумщиной, — Центр нацсопротивления
Кадры, свидетельствующие об активизации ДРГ. Фото: ЦНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Белгородскую область прибыли спецназовцы главного управления генштаба ВС РФ. Целью этого является дестабилизация обстановки и устройство диверсий на границе с Сумщиной.

Об этом идет речь в материале Центра национального сопротивления.

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Известно, что российские подразделения прибыли в район Красная Яруга в Белгородской области.

"В район Красная Яруга Белгородской области прибыли группы генерального управления генштаба с РФ с целью дестабилизации обстановки в приграничных районах Сумской области", — говорится в сообщении.

По данным белгородского подполья, россияне прибывают группами по 10 спецназовцев и передвигаются на автомобилях Toyota Hilux.

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Кадры, свидетельствующие об активизации ДРГ. Фото: ЦНС
ДРГ на границе с Сумщиной
Кадры, свидетельствующие об активизации ДРГ. Фото: ЦНС

Напомним, 10 октября российские террористы обстреляли Сумскую область. Вражеская атака унесла жизнь 13-летней девочки.

Добавим, недавно украинские военные взяли в плен российских оккупантов, переодевшихся в форму ВСУ. Захватчики пытались совершить диверсии на Запорожском направлении.

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