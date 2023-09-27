Росія може влаштувати ядерний інцидент після звільнення ЗАЕС: заява Галущенка

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Міненергетики

Герман Галущенко звернув увагу партнерів на те, що ситуація довкола окупованої росіянами Запорізької АЕС є досить напруженою і становить потенційну загрозу для ядерної безпеки не тільки України, але і всього європейського континенту. Так, дії окупантів можуть призвести до ядерного інциденту.

Про це міністр енергетики заявив під час зустрічі із заступником гендиректора з питань енергетики Єврокомісії Массімо Гарріба.

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На зустрічі сторони обговорили напрямки співпраці для посилення енергетичної, ядерної та радіаційної безпеки європейського континенту.

"На сьогодні практично не існує міжнародного досвіду і протоколів відновлення роботи АЕС після збройних конфліктів, тому ситуація на ЗАЕС є унікальною і потребує особливої уваги", — зазначив міністр.

Міністр висловив занепокоєння, що росіяни можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації ЗАЕС.

"Аби не допустити цього, важливо організувати міжнародну місію, яка перевірить ситуацію на об’єкті і переконається у безпечності повернення АЕС в експлуатацію", — йдеться у повідомленні.

Очільник Міненерго також наголосив, що, обстрілюючи об’єкти української енергетичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання й інших атомних станцій, Росія створює додаткові ядерні загрози для світу.

Відповідні дії РФ є ядерним тероризмом і вимагають рішучої реакції цивілізованого світу.

"Введення санкцій проти російської ядерної галузі і її усунення зі світових ринків стали реальністю завдяки розробці компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців українського НАЕК Енергоатом нового виду палива, яке зможе замінити російське в ректорах типу ВВЕР-440", — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, в ОВА розповіли, як окупанти використовують Запорізьку АЕС.

Також стало відомо, що Енергоатом вивів робочі енергоблоки на максимальну потужність.