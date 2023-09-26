Зберігають зброю і не тільки: в ОВА розповіли, як окупанти використовують Запорізьку АЕС

Окупанти на Запорізькій АЕС. Фото: Енергоатом

Російські терористи досі використовують Запорізьку АЕС для зберігання зброї та обстрілів мирних міст. Також окупанти можуть використати АЕС для здійснення терористичного акту.

Про це розповів начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко в ефірі телемарафону.

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Для чого окупантам ЗАЕС

Малашко зазначив, що як і раніше окупанти зберігають своє озброєння і зброю на складах Запорізької АЕС. Окрім того, вони здійснюють звідти обстріли по мирних населених пунктах.

"Росіяни також можуть використати АЕС для здійснення терористичного акту. Тому влада готує необхідні заходи для реагування на такий виклик", — додав голова ОВА.

Як окупанти знущаються з українських працівників на ЗАЕС

Розслідувачі громадської організації Truth Hounds підготували аналіз, що стосується системних викрадень, катувань та вбивств співробітників Запорізької атомної електростанції. Це здійснюється за сприяння російської держкорпорації з атомної енергії "Росатом" з березня 2022 року.

Як відомо, російські окупанти утримують у своїх катівнях близько сотні енергодарців. Серед них 20 працівників Запорізької АЕС.

Додамо, що в Запоріжжі рятувальники відтворили тренувальну радіаційну тривогу і показали, як будуть діяти всі рятувальні служби під час евакуації населення з небезпечної зони. Участь у тренінгу взяла і команда Новини.LIVE.

Нагадаємо, що на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції залишаються міни, які російські загарбники встановили раніше. Експерти підтвердили, що рівень радіації на стратегічному ядерному об'єкті залишається в нормі.

Також нещодавно російські терористи влаштували чергову аварію на ЗАЕС. Попри те, що усі працівники станції знають про інцидент, окупанти намагаються це всіляко приховати.