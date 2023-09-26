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Сохраняют оружие и не только: в ОВА рассказали, как оккупанты используют Запорожскую АЭС

26 сентября 2023 14:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сохраняют оружие и не только: в ОВА рассказали, как оккупанты используют Запорожскую АЭС
оккупанты на Запорожской АЭС. Фото: Энергоатом
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские террористы по-прежнему используют Запорожскую АЭС для хранения оружия и обстрелов мирных городов. Также оккупанты могут использовать АЭС для совершения террористического акта.

Об этом рассказал начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко в эфире телемарафона.  

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Малашко отметил, что по-прежнему оккупанты сохраняют свое вооружение и оружие на складах Запорожской АЭС. Кроме того, они совершают оттуда обстрелы по мирным населенным пунктам.

"Россияне также могут использовать АЭС для совершения террористического акта. Поэтому власти готовят необходимые меры для реагирования на такой вызов", — добавил глава ОВА.

Как оккупанты издеваются над украинскими работниками на ЗАЭС

Расследователи общественной организации Truth Hounds подготовили анализ, касающийся системных похищений, пыток и убийств сотрудников Запорожской атомной электростанции. Это осуществляется при содействии российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" с марта 2022 года.

Как известно, российские оккупанты удерживают в своих застенках около сотни энергодарцев. В их числе 20 работников Запорожской АЭС.

Также, в Запорожье спасатели воспроизвели тренировочную радиационную тревогу и показали, как будут действовать все спасательные службы во время эвакуации населения из опасной зоны. Участие в тренинге приняла и команда Новини.LIVE.

Напомним, что на территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции остаются мины, установленные российскими захватчиками ранее. Эксперты подтвердили, что уровень радиации на ядерном стратегическом объекте остается в норме.

Также недавно российские террористы устроили очередную аварию на ЗАЭС. Несмотря на то, что все работники станции знают об инциденте, оккупанты пытаются это всячески скрыть.

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