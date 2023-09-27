Россия может устроить ядерный инцидент после освобождения ЗАЭС: заявление Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Минэнергетики

Герман Галущенко обратил внимание партнеров на то, что ситуация вокруг оккупированной россиянами Запорожской АЭС достаточно напряженная и представляет потенциальную угрозу для ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента. Да, действия оккупантов могут привести к ядерному инциденту.

Об этом министр энергетики заявил во время встречи с заместителем гендиректора по энергетике Еврокомиссии Массимо Гарриба.

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На встрече стороны обсудили направления сотрудничества по усилению энергетической, ядерной и радиационной безопасности европейского континента.

"На сегодняшний день практически не существует международного опыта и протоколов возобновления работы АЭС после вооруженных конфликтов, поэтому ситуация на ЗАЭС уникальна и требует особого внимания" , — отметил министр.

Министр выразил обеспокоенность тем, что россияне могут создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после деоккупации ЗАЭС.

"Чтобы не допустить этого, важно организовать международную миссию, которая проверит ситуацию на объекте и убедится в безопасности возвращения АЭС в эксплуатацию", — говорится в сообщении.

Глава Минэнерго также подчеркнул, что, обстреливая объекты украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивающие электроснабжение и другие атомные станции, Россия создает дополнительные ядерные угрозы для мира.

Ответные действия РФ являются ядерным терроризмом и требуют решительной реакции цивилизованного мира.

"Введение санкций против российской ядерной отрасли и ее устранение с мировых рынков стали реальностью благодаря разработке компанией Westinghouse Electric Sweden AB с участием специалистов украинского НАЭК Энергоатом нового вида топлива, которое сможет заменить российское в ректорах типа ВВЭР-440", — рассказали в ведомстве.

Напомним, в ОВА рассказали, как оккупанты используют Запорожскую АЭС .

Также стало известно, что энергоатом вывел рабочие энергоблоки на максимальную мощность.