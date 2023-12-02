Росія не може розпочати підготовку до проведення "виборів" на ТОТ — яка причина

Так звані вибори в "ДНР". Ілюстративне фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України росіяни не можуть розпочати повноцінну підготовку до проведення так званих "виборів" президента. Вони мають відбутися у березні 2024 року.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

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Так, в окупованих населених пунктах України зростає соціально-економічне напруження.

Зазначається, що там спостерігаються такі проблемні аспекти: відсутність теплопостачання та проблеми з перебоями електропостачання, що часто призводить до знеструмлення більшої частини територій.

Водночас є проблемні питання стосовно виплат заробітних плат працівникам так званої російської визвольної армії.

Також постійно зростають ціни на продукти та товари першої необхідності. Крім того, там діє "призов" місцевого населення в лави російсько-окупаційних військ.

"Центр національного спротиву нагадує місцевому населенню, що, відмовившись від співпраці з російськими окупантами, ти забезпечиш собі життя після деокупації територій", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Спротиву

Нагадаємо, що за даними ГУР, на тимчасово окупованих територіях України Кремль планує провести президентські вибори. Влада Росії вже наказала провести примусову паспортизацію жителів окупованих земель.

Також ми писали, що міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів про репресії, які ворог посилює проти мирних жителів на тимчасово окупованих територіях. Так, загарбники вдаються до фільтрації та відбирають житло.