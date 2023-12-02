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Россия не может начать подготовку к проведению "выборов" на ВОТ — какая причина

2 декабря 2023 16:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия не может начать подготовку к проведению "выборов" на ВОТ — какая причина
Так называемые выборы в "ДНР". Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На временно оккупированных территориях востока и юга Украины россияне не могут приступить к полноценной подготовке к проведению так называемых "выборов" президента. Они должны пройти в марте 2024 года.

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.

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Так, в оккупированных населенных пунктах Украины растет социально-экономическое напряжение.

Отмечается, что там наблюдаются следующие проблемные аспекты: отсутствие теплоснабжения и проблемы с перебоями электроснабжения, что часто приводит к обесточиванию большей части территорий.

В то же время есть проблемные вопросы относительно выплат заработных плат работникам так званой русской освободительной армии.

Также постоянно растут цены на продукты и продукты первой необходимости. Кроме того, там действует "призыв" местного населения в ряды российско-оккупационных войск.

"Центр национального сопротивления напоминает местному населению, что, отказавшись от сотрудничества с российскими оккупантами, ты обеспечишь себе жизнь после деоккупации территорий", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Сопротивления

Напомним, что по данным ГУР, на временно оккупированных территориях Украины Кремль планирует провести президентские выборы. Власти России уже приказали провести принудительную паспортизацию жителей оккупированных земель.

Также мы писали, что мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о репрессиях, которые враг усиливает против мирных жителей на временно оккупированных территориях. Так, захватчики прибегают к фильтрации и отбирают жилье.

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