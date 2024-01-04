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Росія обстріляла ракетами Снігурівку на Миколаївщині — серед поранених є дитина

4 січня 2024 09:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Снігурівки 3 січня - серед поранених є дитина
Співробітники ДСНС рятують людину після обстрілу. Фото: ДСНС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська жорстко обстріляли Миколаївську область ввечері 3 січня і вранці 4 січня. Так, внаслідок обстрілу Снігурівки є поранені, серед них дитина.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Кім повідомив, що ввечері 3 січня відбулася ракетна атака на місто Снігурівка. Ракета потрапила в одне з підприємств, викликавши пожежу, яка швидко була загашена. Пошкоджено також приватне житло.

"В результаті обстрілу поранені четверо людей, включаючи неповнолітню дівчинку. Люди отримали поранення різного ступеня тяжкості", — зазначив Кім.

Також він розповів, що на світанку 4 січня у місті Очаків ворог провів артилерійський обстріл. Внаслідок цього було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, сталося загоряння. Подробиці наслідків уточнюються. Також вранці було зафіксовано ще один артилерійський обстріл міста, наслідки якого поки що невідомі.

Крім того, 3 січня близько 08:30 у Чорноморській громаді внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено приватний будинок. Хазяйка будинку отримала травми.

Миколаїв
Обстріл Снігурівки Миколаївської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, що одна людина загинула і одна отримала поранення внаслідок ракетних ударів росіян по Авдіївці. Загалом загарбники випустили по місту чотири ракети.

Крім того, під час експертизи фахівців МВС виявлено тіла ще двох загиблих внаслідок ракетного удару по Києву 29 грудня.

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