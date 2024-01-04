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Россия обстреляла ракетами Снигиревку на Николаевщине — среди раненых есть ребенок

4 января 2024 09:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Снигиревки 3 января - среди раненых есть ребенок
Сотрудники ГСЧС спасают человека после обстрела. Фото: ГСЧС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска жестко обстреляли Николаевскую область вечером 3 января и утром 4 января. Так, в результате обстрела Снигиревки есть раненые, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Ким сообщил, что вечером 3 января произошла ракетная атака на город Снигиревка. Ракета попала в одно из предприятий, вызвав пожар, который быстро потушили. Повреждены также частные жилища. 

"В результате обстрела ранены четыре человека, включая несовершеннолетнюю девочку. Люди получили ранения разной степени тяжести", — указал Ким.

Также он рассказал, что на рассвете 4 января в городе Очаков враг провел артиллерийский обстрел. В результате был поврежден объект энергетической инфраструктуры, произошло возгорание. Подробности последствий уточняются. Также утром был зафиксирован еще один артиллерийский обстрел города, последствия которого пока неизвестны.

Кроме того, 3 января около 08:30 в Черноморской громаде в результате вражеских обстрелов был поврежден частный дом. Хозяйка дома получила травмы.

Николаев
Обстрел Снигиревки Николаевской области. Фото: скриншот

Напомним, что один человек погиб и один получил ранения в результате ракетных ударов россиян по Авдеевке. В общей сложности захватчики выпустили по городу четыре ракеты.

Кроме того, в ходе экспертизы специалистов МВД обнаружены тела еще двух погибших в результате ракетного удара по Киеву 29 декабря. 

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