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Росія похвалилася, нібито збила 20 українських ракет над Кримом

31 січня 2024 19:34
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія похвалилася, нібито збила 20 українських ракет над Кримом
Вибухи у Криму. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міноборони РФ заявляє, нібито сили ППО виявили та знищили 20 українських ракет. Тут зазначили, що ракети були збиті над водами Чорного моря, а також ще три ракети були знищені над територією Криму.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Військове відомство РФ повідомило, що уламки ракет впали біля військової бази поряд із населеним пунктом Любимівка, але внаслідок контратаки авіаційне обладнання не постраждало.

Своєю чергою глава Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що фрагменти збитих ракет приземлилися в приватному секторі та на ділянці дачного кооперативу.

Дим після вибуху у Криму
Дим після вибуху у Криму. Фото: росЗМІ
Росія
Повідомлення Міноборони РФ. Фото: скриншот

Що кажуть в Україні

Командувач повітряними силами України Петро Олещук підтвердив успішну поразку аеродрому "Бельбек" у Криму.

"Українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідне літо. А зараз дякую всім, хто приєднався до очищення Криму від російської присутності", — сказав він.

Нагадаємо, що в Криму перекрили в черговий раз Кримський міст. Місцеві моніторингові канали пов'язують це з тим, що у небі помітили сліди від російської ППО.

Крім того, українські морські дрони не дають спокою росіянам на території окупованого Криму. Для відбиття атак окупанти використовують "Град".

Додамо, що українські партизани підняли прапор на кримській горі Пахкал-Кая, а росіяни поступово згортають свої бази у Криму. Біжать до Новоросійська, бо мають проблеми з логістикою.

Крим
ЗСУ
вибух
обстріли
військові
ППО
війна в Україні
Росія
Повітряні Сили ЗСУ

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