Россия похвасталась, что якобы сбила 20 украинских ракет над Крымом

Взрывы в Крыму. Фото: росСМИ

Минобороны РФ заявляет, якобы силы ПВО обнаружили и уничтожили 20 украинских ракет. Здесь указали, что ракеты были сбиты над водами Черного моря, а также еще три ракеты были уничтожены над территорией Крыма.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Военное ведомство РФ сообщило, что обломки ракет упали возле военной базы рядом с населенным пунктом Любимовка, но в результате контратаки авиационное оборудование не пострадало.

В свою очередь, глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что фрагменты сбитых ракет приземлились в частном секторе и на участке дачного кооператива.

Дым после взрыва в Крыму. Фото: росСМИ

Сообщение Минобороны РФ. Фото: скриншот

Что говорят в Украине

Командующий воздушными силами Украины Петр Олещук подтвердил успешное поражение аэродрома "Бельбек" в Крыму.

"Украинские авиаторы обязательно вернутся домой в родную летную гавань. А сейчас благодарю всех, кто присоединился к очищению Крыма от российского присутствия", — сказал он.

Напомним, что в Крыму перекрыли в очередной раз Крымский мост. Местные мониторинговые каналы связывают это с тем, что в небе были замечены следы от российской ПВО.

Кроме того, украинские морские дроны не дают покоя россиянам на территории оккупированного Крыма. Для отражения атак оккупанты используют "Град".

Добавим, что украинские партизаны подняли флаг на крымской горе Пахкал-Кая, а россияне постепенно сворачивают свои базы в Крыму. Бегут в Новороссийск, потому что имеют проблемы с логистикой.