Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія розгортає каральні батальйони за досвідом Сталіна, — Reuters arrow

Росія розгортає каральні батальйони за досвідом Сталіна, — Reuters

3 жовтня 2023 18:42
- Євгенія Брюховецька
Росія розгортає каральні батальйони за досвідом Сталіна, — Reuters
Російські окупанти. Фото: armyinform.com.ua
- Євгенія Брюховецька

Росія розгортає каральні батальйони за досвідом Йосипа Сталіна. До їх складу входять п’яні мобілізовані та засуджені.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Мобілізація в Росії

Зазначається, що у російські підрозділи, відомі як "Шторм Z",  включили сотні військових і цивільних правопорушників, які були затримані цього року. 

За словами одного із солдатів російської армії, мало хто зміг вижити, аби розповісти свою історію.

"Штурмовики — це просто м’ясо", — сказав він.

Військовий розповів, що надавав медичну допомогу групі з шести чи семи поранених бійців Storm-Z на полі бою попри те, що командир наказав залишити бійців.

Солдат зазначив, що це демонструє зневажливе ставлення до бійців "Storm-Z" у порівнянні зі звичайними військами. 

Росіянин побажав залишитися невідомим, тому що боїться переслідування через публічне обговорення війни.

Він висловив співчуття чоловікам, яких можуть спіймати коменданти через запах алкоголю, бо "відразу відправляють на Штурм".

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про військовий призов до армії з 1 жовтня. Також у ньому йдеться і про звільнення в запас призовників.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз