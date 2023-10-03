Росія розгортає каральні батальйони за досвідом Сталіна, — Reuters

Російські окупанти. Фото: armyinform.com.ua

Росія розгортає каральні батальйони за досвідом Йосипа Сталіна. До їх складу входять п’яні мобілізовані та засуджені.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Мобілізація в Росії

Зазначається, що у російські підрозділи, відомі як "Шторм Z", включили сотні військових і цивільних правопорушників, які були затримані цього року.

За словами одного із солдатів російської армії, мало хто зміг вижити, аби розповісти свою історію.

"Штурмовики — це просто м’ясо", — сказав він.

Військовий розповів, що надавав медичну допомогу групі з шести чи семи поранених бійців Storm-Z на полі бою попри те, що командир наказав залишити бійців.

Солдат зазначив, що це демонструє зневажливе ставлення до бійців "Storm-Z" у порівнянні зі звичайними військами.

Росіянин побажав залишитися невідомим, тому що боїться переслідування через публічне обговорення війни.

Він висловив співчуття чоловікам, яких можуть спіймати коменданти через запах алкоголю, бо "відразу відправляють на Штурм".

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про військовий призов до армії з 1 жовтня. Також у ньому йдеться і про звільнення в запас призовників.